Bressan sicuro: "35 milioni per Fagioli non bastano. Con le cifre della Premier bisogna puntare in alto"

Tanti voci di mercato attorno a Fagioli: l'opinione di Bressan ai microfoni di Radio Bruno

Bressan è intervenuto a Radio Bruno soffermandosi sul futuro di Nicolò Fagioli e sulle valutazioni del mercato viola. Su un’eventuale cessione del giovane centrocampista, Bressan è stato chiaro: “Un’offerta da 35 milioni al momento non basterebbe nemmeno per sedersi a trattare. Parliamo di un giocatore giovane, con ampi margini di crescita, e con le cifre che girano oggi in Premier League bisogna puntare in alto. Per privarsene serve una proposta importante, che al momento non mi risulta sia arrivata”. L’ex viola ha poi sottolineato l’importanza delle scelte tecniche in mediana: “Bisogna capire se Grosso vede in Fagioli il regista ideale, ma è ancora presto per fare valutazioni definitive. Aspettiamo il ritiro e il lavoro quotidiano con la squadra”. Infine, un giudizio su Mandragora: “È un giocatore affidabile che può tranquillamente essere titolare con continuità. Non è appariscente, ma è concreto in tutte le fasi del gioco”.