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Bressan: "Mastantuono è di un altro livello. Come si faceva a non vedere il suo talento?"

Mauro Bressan elogia Franco Mastantuono

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 settembre 2026 14:08
Bressan: "Mastantuono è di un altro livello. Come si faceva a non vedere il suo talento?" -
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L'ex centrocampista della Fiorentina, Mauro Bressan, è intervenuto a Lady Radio: Credo che Vanoli abbia dato la scossa giusta allo spogliatoio. Con Grosso non si era trovata l'empatia giusta e il feeling. Anno scorso Paolo ha fatto un miracolo con la salvezza, ma quest'anno il compito è totalmente diverso: c'è da costruire una squadra che duri nel tempo. Fa bene a dire di dimenticare il passato. Ora è un'altra storia".

Su Mastantuono: "Qualcuno già storceva il naso. Ma come si faceva a non vedere il suo talento? È innato. È un giocatore di un altro livello e gli serviva anche un po' di fortuna, come a tutta la Fiorentina. Contro il Frosinone nel primo tempo potevano farne 4 e la storia cambiava".

Conclude su Fagioli: "Ha dimostrato quello che sa fare, ma deve fare lo scatto in avanti anche a livello di personalità".

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