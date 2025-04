Bressan: “Mandragora ha le potenzialità per essere convocato in nazionale. Credo nella finale della Fiorentina”

Mauro Bressan è intervenuto ai microfoni del Pentasport dicendo la sua su Real Betis-Fiorentina: “Penso che la Fiorentina possa dire la sua. Vedo leggermente favorito il Betis, tuttavia sono molto curioso di vedere come andrà. A livello atletico e di forma, forse è leggermente avanti la formazione iberica: 51% per gli spagnoli, 49% per la viola.

Firmeresti per un pareggio?: “In un ambiente caldo come quello di Siviglia il pareggio sarebbe un bel risultato, anche in vista del ritorno. Questa partita sarebbe un bel banco di prova da superare, soprattutto se vuoi rimanere in pianta stabile tra i top club europei”.

Mese decisivo per la Fiorentina?: “Beh, sicuramente sì, ma già essere qui a giocarsi questi traguardi vuol dire tanto. In campionato sei a 3 punti dalla Champions, e in Conference sei in semifinale. L’obiettivo è vicino, ma la finale di Conference potrebbe essere ancora la ciliegina sulla torta di una stagione comunque importante. L’assenza di Dodò mi preoccupa un pò, perchè sposta tanto gli equilibri sia in fase difensiva che offensiva, purtroppo anche i cambi non sono all’altezza per sostituirlo al meglio e questo dispiace”.

La rovesciata di Mandragora contro l’Empoli hai avuto modo di vederla?: “Assolutamente sì, ed è stata bellissima. Si è coordinato molto bene e in maniera molto rapida, il gesto atletico è stato straordinario, ma se non ce l’hai dentro non lo fai. Speriamo possa farne altri. E’ un elemento con grandi potenzialità, visione di gioco e tecnica. Ha tutte le qualità per essere convocato in nazionale”.