Bressan: "La Fiorentina vuole riscattarsi dopo Genova. Col Como servono Mastantuono e Fagioli"

Mauro Bressan è fiducioso in vista di Fiorentina-Como

L’ex centrocampista Viola, Mauro Bressan, ha parlato a Il Brivido Sportivo: "Nelle prime due gare, più quella di Coppa Italia, si è vista una Fiorentina molto diversa rispetto a quella di Grosso. Vanoli è riuscito in pochissimo tempo a dare una scossa a livello mentale ed emotivo a una squadra che sembrava spenta. Contro il Napoli è stata una bella Viola! Per questo non mi aspettavo una prestazione così brutta a Genova".

"Mi aspetto una partita bellissima, apertissima, perché in campo ci sono veramente dei talenti. Il Como ha qualcosa in più, ma non posso fare a meno di pensare che la Fiorentina farà di tutto per riscattare la brutta sconfitta di Genova. Del resto, anche con il Napoli non partiva con i favori dei pronostici eppure abbiamo visto com'è andata a finire".

"La Fiorentina deve puntare sulla sua qualità, e cercare di non lasciare ai lariani il pallino del gioco. Serve Mastantuono. L'argentino ha colpi da grande giocatore, sa trattare il pallone e può fare la differenza. Se parliamo in generale, invece, dico Fagioli: è un calciatore fantastico, che sa far girare la squadra con la propria classe e la propria visione di gioco".