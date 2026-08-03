Bressan: "Fiorentina regina indiscussa del mercato. Per il post Kean punterei su Pinamonti"

Il pensiero di Mauro Bressan sul mercato in casa Viola

L'ex Viola Mauro Bressan è intervenuto a Radio FirenzeViola: "Finora bisogna fare solo i complimenti a Paratici, erano anni che non si vedeva un mercato così. La Fiorentina è finora la regina indiscussa della sessione, adesso si tratta solo di finire la composizione. Vedendo la rosa di Grosso, manca qualcosa sugli esterni. Ma a livello di potenziale, per ora si vede una Fiorentina mai vista negli ultimi anni".

Sul possibile centrocampo titolare: "Ci sono già tante scelte, ma se dovessi sceglierne tre per il 4-3-3 direi sicuramente Atta, ma anche Fagioli che garantisce ordine. Vedo più disciplinato lui rispetto a Oulai davanti alla difesa, l'ivoriano tende a portare la palla e a essere più dinamico. Poi comunque ci sono tante alternative, da Mandragora a Ndour. E se arrivasse Thorstvedt, qualcuno dovrà anche andar via".

Su Kean: "Io lo terrei, ma devo anche entrare nella testa di Grosso. Al di là dei nomi, se devo trovare uno con caratteristiche simili a Piccoli, qualora a Grosso piacesse quel tipo di attaccante, andrei su Pinamonti. Kean lo vedrei bene a Como, ma il dibattito è più sulle caratteristiche che chiede Grosso al suo centravanti. Devono conciliare i due temi, dal punto di vista tecnico posso dire che Kean lo vedrei più utile al Como che alla Fiorentina".