Bressan e Ripa attaccano Kean: "Doveva essere al Franchi. Le cure non sono una scusa valida"

Bressan e Ripa criticano l’assenza di Kean al Franchi. Dubbi sulla giustificazione del club

L’ex viola Bressan è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per commentare l’assenza di Moise Kean al Stadio Artemio Franchi in occasione della sfida della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Per come la vedo io, al di là del nome Kean, il discorso vale per chiunque. Ai miei tempi, quando un giocatore era infortunato o aveva qualche problema, andava comunque allo stadio. I compagni si sostengono sempre, si sta vicino alla squadra, a meno che non ci siano indicazioni diverse da parte della società”.

In questo caso il club ha fatto sapere che l’attaccante era impegnato al Viola Park per una doppia seduta di allenamento. Una spiegazione che non convince del tutto Bressan: “È una motivazione che lascia un po’ perplessi… sinceramente mi aspettavo altro”.

Sulla stessa linea anche Roberto Ripa, che ha reagito con sorpresa: “Sono pienamente d’accordo, non è una giustificazione valida. Va bene curarsi, ma bisogna anche stare vicino alla squadra. La giornata è lunga, si può organizzare tutto: la mattina o dopo la partita. Un modo per sostenere i compagni si trova sempre”.