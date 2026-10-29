Brescianini sfida il suo passato: titolare stasera contro l'Atalanta, ha voglia di lasciare il segno

Il centrocampista viola è il grande ex della sfida di stasera

Questa sera, alle 20:45, la Fiorentina scende nuovamente in campo per una sfida delicata, in cui conquistare punti diventa fondamentale per lasciarsi alle spalle un inizio di campionato fin qui poco brillante. Dall'altra parte ci sarà un'Atalanta che, proprio come i viola, non ha vissuto un avvio di stagione positivo e si trova a fare i conti con una situazione tutt'altro che semplice.

Una partita importante per entrambe le squadre, ma dal significato ancora più speciale per Marco Brescianini. Il centrocampista viola, pronto a partire dal primo minuto, ritroverà infatti la sua ex squadra, con la quale ha giocato per due stagioni, collezionando cinque gol e due assist in Serie A. Il suo percorso in nerazzurro è stato impreziosito anche da una rete in Champions League, realizzata nella stagione 2024/25.

La sua presenza dal primo minuto appare molto probabile e per Brescianini quella di stasera rappresenta un'occasione importante. Da una parte, la voglia di confermare il proprio valore davanti a un ambiente nel quale ha lasciato il segno; dall'altra, la necessità di contribuire alla ripartenza della Fiorentina, alla ricerca di punti fondamentali per risalire la classifica. E chissà che non possa arrivare proprio da lui il più classico dei gol dell'ex: uno scenario che tutti i tifosi viola si augurano e che lo stesso Brescianini spera di poter regalare alla Fiorentina.