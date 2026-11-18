L'intervista Brescianini: "Mi sento un centrocampista completo. Mancano vittorie in casa? Non so perché, forse la casualità"

La seconda parte dell'intervista a Marco Bescianini, dove il centrocampista parla dell'avvicinamento alla partita di lunedì e di alcuni elementi della sua vita privata

Sempre durante l'intervista rilasciata in esclusiva a Radio Bruno, Brescianini si sofferma ancora una volta sulle difficoltà di questo inizio di stagione, dove la Fiorentina ha raccolto 9 punti in 11 gare: "Sicuramente quello che ci è mancato è stata una compattezza di squadra, nelle ultime partite le occasioni le abbiamo avute, ma c'è stata la bravura degli avversari e qualche episodio un po' così. Stiamo lavorando sull'essere compatti e difendere tutti assieme, e se lavoriamo bene ci toglieremo grandi soddisfazioni".

Tra le squadre dove ha giocato il centrocampista c'è anche il Frosinone, che sta letteralmente volando in classifica: "Sicuramente è un ambiente che aiuta i giovani e che ti fa lavorare bene. Hanno fatto bene in Serie B e conoscono bene i concetti del loro mister. Stanno facendo molto bene, è la rivelazione di questo campionato e lo abbiamo visto anche noi il giorno del centenario".

Il centrocampo della Fiorentina è variegato. Brescianini descrive così i suoi compagni: "Fagioli è un geometra, perché riesce a essere sempre pulito, sia tatticamente che tecnicamente, è fondamentale avere questa visione. Atta è talentuoso. Oulai è aggressivo. Ndour è un calciatore che è completo. Pedro è un rifinitore. Io mi sento completo anche se devo migliorare su molti aspetti".

Le parole di Vanoli nei suoi confronti sono davvero molto belle: "Lo ringrazio pubblicamente sentire queste parole fa sempre piacere. Stiamo mettendo tutti noi stessi in questo sport che è anche il nostro lavoro, dobbiamo anche avere molto rispetto di questo, almeno io sono cresciuto così. Per me l'impego e la voglia di migliorarsi non deve mai mancare".

I calciatori molto spesso vengono valutati con il prezzo. E potrebbe anche essere che questa cosa possa far sentire taluni calciatori in difetto, se non dare proprio fastidio. Brescianini risponde così: "Siamo a conscienza di tutto ciò naturalmente. Il calciatore acquistato deve sentire la fiducia della società e non la pressione. Il calciatore con i social deve avere un altro approccio, io per esempio non sono troppo attivo sui social, non leggo perché un giorno vieni portato in alto e un altro sei il peggiore di tutti".

Spazio ovviamente anche al rientro dalla sosta. Lunedì riprende il campionato della Fiorentina, che andrà in Brianza a sfidare il Monza di Ivan Juric. A seguire, una serie di partite che, almeno sulla carta, non sembrerebbero essere così proibitive: "A Monza sarà una partita fisica, loro giocano uomo contro uomo per cui dovremmo essere bravi a sfruttare gli uno contro uno e la superiorità numerica perché comunque ce li hai sempre molto vicini. Devi essere bravo a muoverla velocemente e sfruttare gli spazi".

Altro problema in casa viola è senza dubbio l'assenza totale di vittorie casalinghe. Forse in parte è colpa del calendario, più probabilmente in tante partite è stata la squadra a sbagliare l'approccio. Brescianini prova a darsi una spiegazione: "Speriamo che vadano bene le trasferte. In casa non so, forse la casualità, magari trovi le squadre in casa nostra che si chiudono per portar via punti".

Infine qualche domanda sull'extracampo. Marco, se deve scegliere cosa guardare una domenica che non si scende in campo non ha dubbi: "Ovviamente guardo il tennis. Sinner ma anche Alcaraz. Mi piace l'atteggiamento, devono sempre cercare di star bene fisicamente".

E, se Marco dovesse andare a cena una sera con un compagno: "Con Lezzerini naturalmente".

E il centrocampista ha anche un cane: "Ettore, ed è un golden retriver. Gli spazi verdi di Firenze sono ottimi per fare passeggiate con lui".

In stagione manca ancora il gol: "Ogni calciatore ha in testa il gol. Se c'è il compagno messo meglio io preferisco servirlo".