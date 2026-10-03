Brescianini: "Il ritorno di Vanoli ci ha dato la scintilla, sappiamo cosa vuole. Fagioli? È fortissimo"

Il centrocampista viola ha parlato del ritorno di Vanoli, della sua duttilità in campo e della qualità dei suoi compagni

Marco Brescianini ha parlato a Toscana TV, commentando la situazione in casa Fiorentina durante la sosta per gli impegni delle Nazionali. Il centrocampista viola si è soffermato sul ritorno di Paolo Vanoli, sul lavoro svolto in questi giorni, sulla sua duttilità in campo e sulla qualità della squadra. Queste sono state le sue parole:

"Stiamo lavorando molto duramente ma la sosta casca a pennello, perché il mister è tornato poco prima e abbiamo avuto così modo di ampliare il suo bagaglio. Tra Grosso e Vanoli cambiano sicuramente alcuni concetti tattici. Per me però è più facile trovare la posizione giusta in campo perché ho già lavorato con lui la scorsa stagione e so cosa vuole".

"Cosa è accaduto con Grosso è difficile da analizzare, certe cose è difficile spiegarle. Avevamo iniziato bene anche nel ritiro estivo, poi i risultati non sono arrivati. Con il cambio di staff è arrivata una svolta e la scintilla che ci ha permesso di migliorare".

Brescianini ha concluso soffermandosi sulla sua posizione in campo e sulla qualità dei compagni, dedicando un elogio particolare a Nicolò Fagioli:

"Nel 4-3-3 gioco da mezzala ma mi piacciono tutti i ruoli a centrocampo e mi metto a completa disposizione. Nel ritiro mi è capitato di fare anche il terzino e l'ho presa in modo positivo. Sono tutte esperienze che possono tornare utili e aiutarmi in futuro".

"Abbiamo tanti calciatori forti. Sicuramente Fagioli è tra quelli che spicca maggiormente perché ha quella padronanza che altri non hanno. Inoltre c'è grandissima qualità nei nuovi arrivati, come hanno già avuto modo di dimostrare nelle partite. Sono felicissimo di condividere tutto questo loro".