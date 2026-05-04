Brescianini: "E' stata una stagione difficile ma ora dobbiamo portare la nave in porto"
Le parole di Marco Brescianini nel prepartita di Roma-Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
04 maggio 2026 20:14
Torna titolare Marco Brescianini schierato al posto di Mandragora nel centrocampo di Paolo Vanoli.
Ecco le parole del centrocampista viola raccolte nel prepartita di Roma-Fiorentina da Dazn:
"A Gennaio abbiamo deciso di fare questa scelta, io ci ho sempre creduto. Ora dobbiamo portare la nave in porto, è stata una stagione difficile, possiamo raddrizzarla soltanto adesso nelle ultime partite."