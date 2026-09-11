Breda: "Faccio fatica a capire la Fiorentina. Grosso rassegnato? È strano. Vanoli è determinato"

Roberto Breda commenta l'esonero di Grosso e il ritorno di Vanoli

L’ex centrocampista e attuale allenatore, Roberto Breda, ha parlato a TMW del momento in casa Fiorentina: "Faccio fatica a parlarne, c'è qualcosa che non mi torna. Reputo la Fiorentina una squadra che ha fatto un ottimo mercato. Non so cosa sia successo. Certamente Vanoli arriva con una carica e una determinazione importante".

"Tutti noi allenatori abbiamo grande autostima a prescindere dai gruppi che abbiamo, da ciò che si legge sembra che Grosso si fosse rassegnato, ma è strano perché siamo ad inizio stagione. Faccio fatica a dare giudizi. Ma subentra uno che aveva grande voglia".