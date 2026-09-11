"Bravo Paratici, la scelta di richiamare Vanoli dimostra coraggio: è l'uomo giusto al momento giusto"

Michele Serena commenta il ritorno di Paolo Vanoli

L’ex Fiorentina Michele Serena è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno alla vigilia della sfida di questa sera contro il Venezia, soffermandosi anche sul cambio in panchina dei viola.



Sulla vicenda Grosso-Paratici: “È una situazione particolare. I due si stimavano, quindi deve essere accaduto qualcosa per arrivare a una decisione del genere. Non mi aspettavo un esonero così rapido, ma la scelta di richiamare Vanoli dimostra coraggio. Non è semplice tornare sui propri passi e smentire una decisione presa in precedenza: Paratici lo ha fatto e per questo va riconosciuto il merito”.

Sul ritorno di Vanoli: “Credo che Vanoli sia arrivato nel momento giusto. Conosce già diversi giocatori che ha allenato fino a pochi mesi fa e ha familiarità anche con le dinamiche della società e con l’ambiente. La rosa, però, è cambiata molto, quindi all’inizio è comprensibile che possa affidarsi maggiormente a calciatori che conosce già”.



Infine, sulla partita contro il Venezia: “Vanoli ha già utilizzato il 4-3-3, anche quando allenava proprio a Venezia, e sono convinto che riuscirà a trovare il modo migliore per valorizzare i suoi nuovi giocatori. Allo stesso tempo, però, servono risultati: una sconfitta questa sera sarebbe molto pesante per entrambe le squadre”.