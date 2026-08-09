Braschi verso la cessione a titolo definitivo al Thun, la Fiorentina avrà percentuale su futura rivendita

Il classe 2006 della Fiorentina non ha convinto Grosso che lo ha ritagliato fuori dal progetto

La Fiorentina si appresta a salutare Riccardo Braschi. L'attaccante classe 2006, che dopo aver fatto molto bene con la Primavera è stato fatto esordire in prima squadra da Paolo Vanoli, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si trasferirà a titolo definitivo al Thun, società che milita nella massima serie svizzera e che ha vinto l'ultimo campionato. I viola manterranno comunque un diritto di prelazione futura per acquistarlo nuovamente.

La rivoluzione targata Paratici e la conferma di Moise Kean hanno chiuso ancora di più le porte della prima squadra al 19enne, che avrebbe fatto sicuramente parte dell'organico di Fabio Grosso, ma che avrebbe giocato veramente poco. Indipendentemente dalla permanenza di Piccoli, sarebbe stato il terzo attaccante centrale nelle gerarchie e con un modulo che dovrebbe prevedere una sola punta, il rischio di fare un'annata da comprimario era alto. Lo scrive TMW