Braschi si gode lo scudetto: "Più di 10 anni di settore giovanile viola, oggi ha vinto Firenze"

La Fiorentina nella giornata di ieri ha festeggiato lo scudetto primavera, salendo per la 4 volta sul tetto d'Italia di categoria

La Fiorentina nella giornata di ieri ha festeggiato lo scudetto primavera, salendo per la 4 volta sul tetto d'Italia di categoria. A festeggiare è stato Riccardo Braschi, bomber della formazione guidata da Galloppa e autore del gol che ha aperto le marcature. Su Instagram ha così celebrato lo scudetto:

"Più di 10 anni di settore giovanile con questa maglia, legami indissolubili, compagni speciali, AMICI speciali, oggi ha vinto la famiglia, l’appartenenza, oggi ha vinto Firenze, la Fiorentina, pochi cazzi, oggi abbiamo vinto noi. Grazie a tutti, questa coppa è il coronamento di un percorso di amici che hanno provato a fare qualcosa di incredibile e ci sono riusciti. Vi voglio bene❤️"