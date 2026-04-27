Braida: "Fagioli è pronto per piazze importanti: Firenze è solo il primo passo di una carriera radiosa"

Le parole dell'ex dirigente Ariedo Braida sul futuro della Fiorentina e di Nicolò Fagioli

L'ex dirigente di Milan e Barcellona, Ariedo Braida, è intervenuto al Pentasport: "Quando un'annata inizia male, può succedere di tutto. Credo che Vanoli, qualora riuscisse a centrare la salvezza in un contesto simile, taglierebbe un traguardo davvero importante. A volte i dirigenti hanno visioni differenti e possono valutare il cambiamento, perché nel calcio l’obiettivo è sempre quello di migliorarsi. La permanenza in categoria resta la priorità; il futuro dipenderà poi dalle scelte societarie."

Su Grosso: "Lo seguo dai tempi di Frosinone. Mi sembra molto maturato e ha ottenuto ottimi risultati. È normale incontrare delle difficoltà quando il livello si alza, ma lo considero un ottimo allenatore".

Su Fagioli: "Il talento non gli è mai mancato. A volte riesce a esprimerlo appieno, altre meno, ma il fatto che stia mostrando tutta la sua qualità in una stagione così difficile testimonia la sua crescita. È pronto per piazze importanti: ha il calcio nei piedi. Deve continuare a lavorare per migliorarsi costantemente; gli auguro che questo sia solo il primo passo di una carriera radiosa."