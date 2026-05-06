Bove: "Il calcio è al centro della mia vita. Sono pronto a ricostruire tutto nella prossima stagione"

Le parole di Edoardo Bove su instagram

Dopo quel maledetto Fiorentina-Inter, Bove questa stagione è tornato in campo. Ecco le sue parole:

"Dopo più di un anno lontano dal campo, questi quattro mesi hanno significato tanto. Sono contento di aver ricominciato e di aver rimesso il calcio al centro della mia vita. Ringrazio tutti coloro che l’hanno reso possibile. Allo stesso tempo, non nascondo che speravo fosse più facile ritrovare spazio, ritmo e sensazioni. Il calcio però è anche questo: non basta voler tornare, bisogna riconquistarsi tutto giorno dopo giorno. Io sono pronto, la prossima stagione per me è già iniziata”.