Bove al Viola Park per salutare la squadra viola e tutta la Fiorentina. Saluti, abbracci e tanto amore

Edoardo Bove è tornato al Viola Park. L'ex giocatore della Fiorentina, oggi giocatore di proprietà della Roma in attesa di novità sul suo futuro da calciatore, ha fatto visita alla squadra viola passa...

Edoardo Bove è tornato al Viola Park. L'ex giocatore della Fiorentina, oggi giocatore di proprietà della Roma in attesa di novità sul suo futuro da calciatore, ha fatto visita alla squadra viola passando dallo spogliatoio e salutando tutti i giocatori, lo staff e i dirigenti della Fiorentina. Ecco le immagini postato dai profili social ACF