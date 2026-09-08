Borja Valero: "Vanoli può ribaltare la situazione. Ho aiutato Valdepeñas a capire com'è Firenze"

Le parole di Borja Valero che cerca di spronare la Fiorentina

L'ex centrocampista Viola, Borja Valero, ha parlato a DAZN del momento in casa Fiorentina: "Firenze è casa, poi ovviamente questo è un anno ancora più speciale perché è quello del Centenario e c’è tanta voglia di fare bene dopo la stagione scorsa. L’anno non è iniziato nei migliori dei modi, tre sconfitte in campionato, hanno mandato via l’allenatore, ma io sono fiducioso perché c’è una rosa abbastanza importante per ribaltare la situazione e vivere momenti migliori, penso che si possa fare”.

Su Vanoli: “Ora il direttore sportivo ha scelto Vanoli, un uomo che conosce la piazza alla perfezione, che l’anno scorso ha salvato la squadra e auguro che possa fare bene sin da subito per cambiare un po’ la tendenza negativa che si sta avendo in questo inizio”.

Aggiunge: "A Valdepeñas ho parlato tanto. Lui è spagnolo di Madrid, cresciuto nella mia stessa squadra di Madrid, andato al Real come me e poi è venuto alla Fiorentina. Il mio stesso percorso. L’ho aiutato appena è arrivato a Firenze in tutto quello che ho potuto fare, per la casa, per fargli capire com’è Firenze. Quindi ho parlato molto con lui e parlo ancora".

"L’altro giorno, quando siamo andati al Centenario, ho parlato un po’ anche con De Gea, essendo anche lui madrileno e spagnolo, e ho provato a dirgli di essere tranquilli, di non portarsi dietro le scorie della stagione scorsa. Gli ho detto di affrontare con più tranquillità e serenità la nuova stagione, anche se non è iniziata bene, e che magari è l’unico modo di uscirne e di far bene".

Conclude: "Io penso che ci siano le condizioni per far bene a livello dei giocatori, quindi basta metterli nel modo giusto".