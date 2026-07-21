Borja Valero sul centenario: "Mi auguro sia un anno bellissimo. Come vicesindaco scegliere Gonzalo Rodriguez"

L'ex centrocampista della Fiorentina scherza sul fatto che egli sia definito il "sindaco" e nomina Gonzalo Rodriguez. Spazio anche alle emozioni della vittoria mondiale della Spagna.

«Che momento magico». S’illumina di gioia l’ex calciatore viola Borja Valero, intervenuto lunedì sera al Viola Summer Talk al Light di Campo di Marte, quando ricorda l’emozione provata domenica per la vittoria del Mondiale della sua Spagna. «Dopo tantissimi anni che abbiamo fatto le cose bene, dopo sedici anni dal primo Mondiale, credo che questa volta ce la siamo goduta di più, una squadra giovane ma una squadra con le lettere maiuscole». Borja ha visto la partita a casa sua, con amici e famiglia, nella sua casa sulle colline vicino a Bellosguardo. Quanto alla reazione di rabbia dell’Argentina nel finale, prova a ridimensionare e dice: «Vedersi scappare via la finale del Mondiale può far succedere queste cose, ma son cose normali».

Si dice pronto per i cento anni della Fiorentina: «Mi auguro che sia un anno bellissimo, per quello che è stato vissuto in tutti questi cento anni, dove non si è vinto tantissimo ma dove la storia è unica ed è bello esser stato parte di questa storia». Quanto al momento più bello vissuto in maglia viola, aggiunge: «Ce ne sono stati tanti, ma se devo sceglierne uno, il 4 a 2 alla Juventus ». Il futuro di Borja Valero sarà a Firenze: «Ho deciso di restare qui, ci sto bene». In tanti lo chiamano affettuosamente il sindaco di Firenze, lui dice: «Se dovessi scegliere un vicesindaco, sarebbe Gonzalo Rodriguez perché sono arrivato con lui, ho condiviso cinque anni di spogliatoio bellissimi, ha sposato una donna di Firenze e quindi sarebbe la persona giusta come vicesindaco».

Lo riporta sul proprio sito internet il Corriere fiorentino