Borja Valero su Antognoni: "Non percepisco una Fiorentina senza di lui. Sarà una festa della maglia viola"

L'ex centrocampista della Fiorentina prova a convincere l'Unico 10. Non riesce a vedere un centenario senza Antognoni.

Gli ex viola, anche quelli che hanno accettato l’invito per la festa, si schierano dalla parte di Antognoni, come Borja Valero, premiato ieri insieme all’ex capitano: «Non percepisco una Fiorentina senza di lui, spero che risolva i problemi col club perché questa sarà la festa della società e della maglia viola. Valuterà da solo cosa sarà meglio».

Più netto invece Luca Toni che, da Pitti, critica il rapporto della Fiorentina con gli ex viola: «Capisco Giancarlo, anche io non sono mai stato cercato dalla Fiorentina se non ora, potevo rispondere come ha fatto lui. Molte società dovrebbero cercare di avere un po’ più di rapporto con chi ha fatto la storia del club. Fare una saletta allo stadio per gli ex viola, come fanno l’Inter o il Milan, sarebbe l’ideale. Capisco la rabbia di Antognoni che ha dato la vita per la Fiorentina e viene chiamato solo in queste occasioni. Non chiamateci ogni cent’anni, chiamateci ogni domenica».

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino