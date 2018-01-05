Borja Valero si prende diversi fischi nel primo tempo. Dopo l'amore, i fiorentini si dividono.

Uno striscione d'amore, ma anche tanti fischi per Borja Valero nel primo tempo. Lo spagnolo ne ha ricevuti diversi in due occasioni: dopo un brutto fallo su Pezzella (che gli è costato l'ammonizione)...

Uno striscione d'amore, ma anche tanti fischi per Borja Valero nel primo tempo. Lo spagnolo ne ha ricevuti diversi in due occasioni: dopo un brutto fallo su Pezzella (che gli è costato l'ammonizione) e alla mezz'ora, mentre aveva la palla tra i piedi durante un'azione offensiva. Neanche il Sindaco, dunque, oggi gode dell'immunità. E i fiorentini si dividono...