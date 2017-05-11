Borja ora è in bilico, per Kalinic pronto il sostituto. Bernardeschi...

Come riportato questa mattina dal quotidiano sportivo La Gazzetta dell sport, la Fiorentina sta già pensando alla squadra da consegnare al sempre più probabile nuovo allenatore viola Stefano Pioli..

Come riportato questa mattina dal quotidiano sportivo La Gazzetta dell sport, la Fiorentina sta già pensando alla squadra da consegnare al sempre più probabile nuovo allenatore viola Stefano Pioli. Borja Valero adesso sembra in bilico, nonostante lui e la sua famiglia stiano molto bene a Firenze. Partenti certi Tatarusanu e Gonzalo (contratto terminato) oltre che a Milic, De Maio, Badelj e Ilicic. Gli unici da tenere sott'occhio rimangono Kalinic e Bernardeschi, destinati a un estate di fuoco. Per il primo la società è pronta anche ad accettare 30 milioni (nonostante la clausola di 50) per poi reinvestire parte del capitale sul napoletano Leonardo Pavoletti. Per Bernardeschi le cose stanno in modo diverso, perche se per Kalinic la società ha già scovato il sostituto, per il numero 10 non ci sono ancora valide alternative.