Labaro Viola

Borghi sulla Fiorentina: "Classifica dai contorni drammatici, manca continuità e una struttura solida"

Il giornalista Stefano Borghi ha parlato del momento della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2026 14:35
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
Borghi sulla Fiorentina: "Classifica dai contorni drammatici, manca continuità e una struttura solida" -
News
Condividi

Stefano Borghi, sul suo canale YouTube, ha proposto un'ampia analisi dell'ottava giornata di Serie A, appena conclusa. Tra le partite esaminate anche Inter-Fiorentina, con un approfondimento sul momento delicato dei viola stessi:

"L'Inter ha avuto bisogno di una domenica pazza, come da tradizione, per prendersi un'altra vittoria. La partita ci ha detto tante cose: l'Inter la partita l'aveva fatta, ha avuto tante chance e De Gea è stato grande protagonista. Quella di Jimenez è una prodezza, ma Provedel è stato un po' sorpreso".

"La Fiorentina nelle parole di Vanoli esce un po' rammaricata, ma continua a palesare la difficoltà nel trovare una struttura e una continuità e la classifica anche quest'anno comincia ad assumere contorni drammatici".

Continua a leggere su Labaro Viola

Segui Labaro Viola

tiktok