Borghi sulla Fiorentina: "Classifica dai contorni drammatici, manca continuità e una struttura solida"

Il giornalista Stefano Borghi ha parlato del momento della Fiorentina

Stefano Borghi, sul suo canale YouTube, ha proposto un'ampia analisi dell'ottava giornata di Serie A, appena conclusa. Tra le partite esaminate anche Inter-Fiorentina, con un approfondimento sul momento delicato dei viola stessi:

"L'Inter ha avuto bisogno di una domenica pazza, come da tradizione, per prendersi un'altra vittoria. La partita ci ha detto tante cose: l'Inter la partita l'aveva fatta, ha avuto tante chance e De Gea è stato grande protagonista. Quella di Jimenez è una prodezza, ma Provedel è stato un po' sorpreso".

"La Fiorentina nelle parole di Vanoli esce un po' rammaricata, ma continua a palesare la difficoltà nel trovare una struttura e una continuità e la classifica anche quest'anno comincia ad assumere contorni drammatici".