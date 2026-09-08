Borghi: “Contro il Torino la Fiorentina si è sciolta nel finale. Vanoli deve risistemare a modo suo la squadra”

“Vanoli ha rivendicato legittimamente i meriti personali nella scorsa stagione"

Il giornalista di Sky Sport Stefano Borghi è intervenuto sul proprio canale YouTube per analizzare l’esonero di Fabio Grosso e il momento delicato che sta attraversando la Fiorentina.

Borghi ha commentato così la sconfitta contro il Torino, decisiva per il futuro di Grosso sulla panchina viola: «Lo scontro tra Fiorentina e Torino è stato il più duro e ha fatto saltare la prima panchina della Serie A: è già terminata l’avventura di Fabio Grosso alla Viola».

Il giornalista ha poi analizzato l’andamento della gara: «Nel primo tempo il Torino aveva avuto più iniziativa, poi la Fiorentina è passata in vantaggio e avrebbe potuto anche raddoppiare. La squadra, però, si è sciolta nel finale, quando la partita è stata cambiata da un gran tiro di Mandragora».

Infine, Borghi si è soffermato sulle responsabilità dell’allenatore e sul ritorno di Paolo Vanoli: «Per tanti la colpa è stata di Grosso, che non ha mostrato idee chiare. Ritorna Vanoli, che in questi mesi ha rivendicato legittimamente i propri meriti nella scorsa stagione e il fatto che fosse giusto dargli continuità. Ora deve risistemare a modo suo questa squadra».