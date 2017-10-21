Per i bookmakers la Fiorentina va a Benevento da strafavorita. Le quote...

La Fiorentina, nel pomeriggio di domani, farà visita al Benevento di Baroni che, dopo le prime otto partite di campionato, non è riuscito a collezionare nemmeno un punto in classifica. Per questa ragi...

La Fiorentina, nel pomeriggio di domani, farà visita al Benevento di Baroni che, dopo le prime otto partite di campionato, non è riuscito a collezionare nemmeno un punto in classifica. Per questa ragione la squadra di Pioli parte nettamente favorita nella sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie ed a confermarlo ci sono anche le quote disponibili presso le principali agenzie di scommesse. In particolare la Stai paga ad un 1.60 la vittoria esterna della Fiorentina mentre il pareggio è quotato a 4. La prima vittoria della squadra di Baroni garantirebbe la potenziale vincita di 5.75 euro a chi decidesse di investirne uno solo. Particolarmente interessante è anche la nota relativa all'under, quotata 1.65, e quella che fa riferimento al no gol (con la quale si sale addirittura a 2.10).