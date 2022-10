Bonaventura: “Sento le responsabilità, ma non più degli altri. Sempre bello tornare a Bergamo”

Ai microfoni di Dazn, prima di Atalanta-Fiorentina, ha preso la parola il centrocampista viola Giacomo Bonaventura, ex della gara. Ecco le sue dichiarazioni: “Sempre una bellissima emozione tornare qua. In questo stadio e in questa città ho giocato tanti anni e tantissime partite. Ho ricordi tutti positivi. Sono arrivato a Bergamo da bambino e sono cresciuto sotto tanto aspetti. Le sento ma non più di chiunque altro. Ognuno di noi deve fare la sua parte, come chiede il mister”.