Bonaventura sente ancora dolore al ginocchio: non sarà titolare contro l’Empoli

Bonaventura è ancora alle prese con il problema al ginocchio

Chi non sa se sarà ancora della partita é Bonaventura. Il fedelissimo di Italiano infatti è ancora alle prese col dolore al ginocchio che l’ha costretto a saltare la trasferta con l’Inter e che da oltre due settimane gli impedisce di allenarsi in gruppo. Quasi impossibile insomma che possa partire titolare. Un bel guaio per i viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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