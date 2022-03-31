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Bonaventura sente ancora dolore al ginocchio: non sarà titolare contro l’Empoli

Bonaventura è ancora alle prese con il problema al ginocchio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 marzo 2022 09:12
Bonaventura sente ancora dolore al ginocchio: non sarà titolare contro l’Empoli - Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Chi non sa se sarà ancora della partita é Bonaventura. Il fedelissimo di Italiano infatti è ancora alle prese col dolore al ginocchio che l’ha costretto a saltare la trasferta con l’Inter e che da oltre due settimane gli impedisce di allenarsi in gruppo. Quasi impossibile insomma che possa partire titolare. Un bel guaio per i viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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