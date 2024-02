Christian Kouame è fresco campione in Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio. E da Firenze arrivano le celebrazioni dei propri compagni di squadra per il trofeo da poco ottenuto. Tra i giocatori che hanno per primi manifestato tutto il loro affetto per l’esterno c’è stato Giacomo Bonaventura, che attraverso Instagram ha postato un selfie con il numero 99 e la scritta: “Hai scritto la storia!” con tanto di applausi.