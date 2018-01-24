Labaro Viola

Bomba di Di Marzio: “Contatti in corso tra la Fiorentina e Zurkowski, ecco chi è...”

Contatti in corso tra la Fiorentina e Szymon Zurkowski dello Górnik Zabrze. Centrocampista di prospettiva, classe ’97, polacco. Ventitré presenze e due gol in questa annata con la maglia della sua squ...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 gennaio 2018 17:38
Bomba di Di Marzio: “Contatti in corso tra la Fiorentina e Zurkowski, ecco chi è...” -
Calciomercato
Zurkowski
Condividi

Contatti in corso tra la Fiorentina e Szymon Zurkowski dello Górnik Zabrze. Centrocampista di prospettiva, classe ’97, polacco. Ventitré presenze e due gol in questa annata con la maglia della sua squadra nella prima divisione polacca. Così riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok