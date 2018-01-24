Bomba di Di Marzio: “Contatti in corso tra la Fiorentina e Zurkowski, ecco chi è...”
Contatti in corso tra la Fiorentina e Szymon Zurkowski dello Górnik Zabrze. Centrocampista di prospettiva, classe ’97, polacco. Ventitré presenze e due gol in questa annata con la maglia della sua squ...
A cura di Redazione Labaroviola
24 gennaio 2018 17:38
Contatti in corso tra la Fiorentina e Szymon Zurkowski dello Górnik Zabrze. Centrocampista di prospettiva, classe ’97, polacco. Ventitré presenze e due gol in questa annata con la maglia della sua squadra nella prima divisione polacca. Così riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.