Bologna, non solo Piccoli, da Sassuolo rilevano: "Sartori osserva Pinamonti dal vivo"
Il Ds rossoblù ha seguito dal vivo l'attaccante del Sassuolo, che potrebbe rappresentare un'alternativa per il reparto offensivo
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2026 16:19
Stando a quanto riportato da Sassuolo News, potrebbe esserci un possibile intreccio di mercato.
Fanno sapere, infatti, di un possibile interessamento del Bologna per l'attaccante neroverde Andrea Pinamonti. Una situazione che riguarderebbe inevitabilmente anche la Fiorentina, visto che il Bologna è da tempo interessato anche all'attaccante viola Roberto Piccoli. Vedremo, dunque, se il Bologna deciderà di affondare o meno il colpo su Pinamonti. Fiorentina spettatrice interessata.