Bologna, dopo l’addio di Italiano si apre il casting. La Gazzetta: "La società rossoblù pensa a Pioli"

Continua il valzer tra le panchine della Serie A, tra i nomi spunta anche quello dell'ex viola Pioli

Dopo la separazione con Vincenzo Italiano, in casa Bologna si apre ufficialmente la corsa alla nuova guida tecnica. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossoblù starebbe già valutando diversi profili per raccogliere l’eredità dell’ex allenatore. Tra i nomi della lista ci sarebbe anche quello di Stefano Pioli, tecnico con cui la Fiorentina non ha bei ricordi.

Ma il casting non si ferma qui. Tra le alternative seguite con attenzione ci sono anche Di Francesco e Raffaele Palladino. Più defilata, invece, la pista che porta a Daniele De Rossi: l’ex tecnico della Roma sarebbe infatti fortemente orientato a restare legato al progetto del Genoa.