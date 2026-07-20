Bocci: "Viery farà fatica, ma può diventare titolare per tanti anni. Thorstvedt? Ora non è una priorità"

Il commento di Bocci ai microfoni di Radio Bruno: “Viery è il manifesto del mercato di Paratici"

Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha commentato le prime settimane del nuovo corso viola, soffermandosi sull'arrivo di Viery e sulla gestione degli esuberi.

Sul Viery ha dichiarato: “Non parlerei di rischi, anche se l'adattamento al calcio italiano va messo in conto, come abbiamo visto con Moreno. Sarà bravo Grosso a capire i tempi giusti. Non mi stupirei se nelle prime partite giocassero Dragusin e uno tra Pongracic e Ranieri, anche in base a come si svilupperanno le cessioni”. Bocci è però convinto del valore del nuovo acquisto: “Viery può diventare il titolare della Fiorentina per tanti anni. È il manifesto del modo di lavorare di Paratici, forse anche più di Atta, che resta l'acquisto simbolo di questa campagna di mercato”.

Infine, un passaggio sulla rosa e sugli obiettivi in entrata: “Gli esuberi? Credo che entro l'inizio di settembre verranno sistemati tutti, anche se lavorare con così tanti giocatori in eccesso non è l'ideale per un allenatore. Thorstvedt, invece, in questo momento non mi sembra più una priorità”.