Bocci: "Vanoli è sotto pressione, non sa come chiudere questa difesa che fa acqua da tutte le parti"

Il giornalista ha parlato del mister gigliato impegnato stasera

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci per parlare di Fiorentina: "Vanoli ha meno colpe di chi ha costruito questa squadra perchè siamo penultimi e abbiamo già cambiato un allenatore. Lui ha le colpe della sconfitta contro l'Inter per dire perché ha portato i nerazzurri in area nel secondo tempo, ma i suoi errori sono inferiori di quelli di Paratici. Questa squadra non è inallenabile come diceva Grosso, ma è una squadra con limiti enormi."

Prosegue: "Questa squadra non capisce i momenti perchè non può sempre gestire il gioco sempre. Ci sono elementi strutturali da correggere perchè non abbiamo il leader a centrocampo, infatti Grosso voleva Matic e noi abbiamo problemi grossi nel mezzo."

Su Vanoli: "Lui è sotto pressione e basta vedere come risponde perchè prendiamo 2 gol a partita e non sa ancora come chiudere questa difesa che subisce di continuo e poi diventa dura rimontare se parti sotto di due."