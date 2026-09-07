Bocci su mercato e Vanoli: “Gestione assurda. Anche Paratici ha colpe, Thiago Motta era la prima scelta"

Alessandro Bocci ha commentato in maniera dura le scelte della Fiorentina sul mercato e non solo

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci, ha fatto il punto sulla situazione della squadra viola, tra dubbi e scelte sbagliate. Queste sono state le sue parole:

"Fino all'acquisto di Valdepenas il mercato viola è stato da applausi, ma negli ultimi giorni la gestione è stata assurda. Di conseguenza, tutto questo ha portato al problema che ci ritroviamo oggi. Mi sembra che a questa squadra mancano diverse cose, a partire da un profilo come Torreira a centrocampo. Grosso oggi passa come unico colpevole, ma anche Paratici ha delle colpe.In questa squadra mancano leader. Che senso ha avuto cedere Mandragora? E stiamo parlando di Mandragora, non di Rui Costa".

"La scelta di Vanoli è surreale. Non è stata la prima scelta, ma prima ha preso un due di picche da Thiago Motta. Spero, a questo punto, che Vanoli riprenda in mano la situazione. Hai ripreso l'allenatore che hai tenuto sulla corda e poi hai deciso di mandare via. Ora penso che Vanoli riparta da alcune sue certezze, come Ranieri in difesa. Il rapporto con Paratici si sana con due anni di contratto e così sarà".