Bocci: "Paratici sa che se conferma Vanoli si parte con "l'handicap". Sarri si è capito che non verrà"

Il giornalista si è espresso anche sulla prossima stagione: "Si andrà col 4-3-3, servono due esterni forti, Solomon non fa la differenza"

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, ha parlato della situazione attuale della Fiorentina, post vittoria con la Juventus e con l'ultima gara di campionato da affrontare contro l'Atalanta, ma non solo: il giornalista ha voluto dire la sua su altri temi importanti per il mondo viola.

Queste le sue parole: "Non so quanto la vittoria contro la Juve possa aver cambiato gli umori. Mi aspetto contestazione dalla Curva, ma immagino sarà risparmiato Vanoli che il suo l'ha ampiamente fatto. A me sembra che se si cambia per un profilo come Grosso, allora in molti sarebbero per la conferma di Vanoli, diverso invece il discorso per soluzioni di alto livello. Sarri ormai abbiamo capito non arriverà, ma magari un allenatore straniero, la cosa che mi auguro è che Paratici faccia una scelta convinta. Lui sa benissimo che se conferma Vanoli si parte tra virgolette con l'handicap, ma mi auguro non si faccia influenzare dagli umori della piazza".

Oltre al tema allenatore, la penna del Correre della Sera, si è espressa anche su un possibile scenario del mercato estivo della viola: "Nella prossima stagione la Fiorentina si gioca moltissimo, ma anche Paratici si gioca molto. Abbiamo capito che la Fiorentina del prossimo anno ripartirà dal 4-3-3 o un modulo simile. Per essere competitivi bisogna comprare almeno due grandi esterni, uno a destra e uno a sinistra. E per farlo servono 40-45 milioni. Solomon? Non fa la differenza, è un buon giocatore ma se c'è la possibilità di prendere un giocatore più forte in quel ruolo, lo farei".