Bocci: “Con Commisso, investimento record. Ora c’è bisogno di una Fiorentina più tosta e con dei risultati”

Bocci ha parlato della Fiorentina

Secondo quanto riportato a Bocci, giornalista, a Radio Bruno: “Bisogna fare un grande ringraziamento alla famiglia Commisso perchè hanno investito oltre 130 milioni di euro, che con i riscatti sfiorerebbero quasi i 200. Mi auguro che ce ne siano tanti a giugno perchè vorrebbe dire che la stagione è stata molto positiva. Credo che si sia registrato, a livello di spese, un vero e proprio record per la storia del club: e non era facile avere questa energia e voglia di rilanciare dopo l'ultima stagione dove erano stati buttati via oltre 90 milioni. Quando succedono cose come quelle della scorsa stagione, la storia mi insegna che spesso i proprietari hanno cercato una strategia di rientro, per questo i primi complimenti voglio farli alla famiglia Commisso, con i quali spesso sono stato molto critico. Non è facile adesso mettere in campo la Fiorentina in questo momento. Questo perchè contro il Frosinone abbiamo visto che quando avevamo il pallone le cose andavano anche bene, e va ammesso che le cose ci sono andate male, ma tutte le volte che la palla l'avevano gli avversari ci entravano in porta come nel burro: la squadra è spesso lunga e arriva sempre seconda sulle seconde palle, e sappiamo quanto questo influisca sui risultati. Credo che da questo punto di vista forse serviva un centrocampista con capacità di recupero, mi auguro che Ndour non giochi come ha giocato ultimamente ma che almeno dal piano fisico ci dia una mano".