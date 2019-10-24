Boateng e Clelland incontreranno oggi i tifosi al Fiorentina store dei Gigli

La Fiorentina ha ufficializzato per oggi un incontro aperto ai tifosi allo store dei Gigli alle 18 con Lana Clennand e Kevin Prince Boateng "Sarà un’occasione unica per fare una foto e chiedere un aut...

A cura di Redazione Labaroviola 24 ottobre 2019 10:41

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