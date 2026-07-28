Bjerkebo interessa alla Fiorentina, il calciatore però frena: "Mi vedo bene in Bundesliga"

Il calciatore attenzionato da Fiorentina, Parma e Lazio frena su un suo possibile approdo in Serie A, dichiarando di preferire la Bundesliga.

Potrebbe esserci anche un approdo in Italia, e in Serie A, nel futuro di Isak Bjerkebo (23 anni), esterno offensivo classe 2003 di proprietà del Sirius, in Svezia, e finito nel mirino di varie realtà del nostro campionato come per esempio Lazio, Fiorentina e Parma.

Proprio per parlare del suo futuro, lo stesso Bjerkebo è stato di recente intervistato da Fotbollskanalen in patria e ha dato qualche indizio: "Beh... è difficile dirlo. In fondo parliamo della mia carriera e non si sa cosa succederà in autunno. Se la vittoria del campionato (il Sirius al momento è 1° in classifica nella Allsvenskan, ndr) allora penserei diversamente. Potrei farmi male però, o chissà cos'altro. Se non cogli l'occasione quando si presenta... dipende da cosa succederà a me e al Sirius". Si vedrebbe bene in Bundesliga Quindi Bjerkebo prosegue, confermando gli interessamenti da uno dei principali campionati europei.

E il classe 2003 del Sirius va anche oltre, avendo già pensato a quale potrebbe essere il torneo più adatto a lui, tra i top 5: "In tal caso, direi la Bundesliga (Germania). Lì giocano in modo molto offensivo e ricorrono spesso al contropiede. Interesse da qualcuno da quelle parti? Non si sa mai…".+

Lo riporta TMW