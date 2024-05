Biraghi: “Fin quando sarò io capitano tutti daranno il massimo per raggiungere l’obbiettivo”

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, dopo la sconfitta in finale di Conference League contro l’Olympiacos, ha parlato a Sky Sport, dedicando il suo pensiero ai tifosi viola che sono andati fino ad Atene per poi tornare in Italia ancora una volta senza alcun trofeo, dopo le due finali perse l’anno scorso contro Inter in Coppa Italia e West Ham in Conference: “Ormai sono 7 anni che sono a Firenze, ne ho passate di tutte. Dal salvarsi all’ultima giornata a queste due finali europee perse. I tifosi ci hanno sempre seguito, hanno fatto trasferte impossibili e non ci hanno mai abbandonato. Conosco tanti di loro personalmente e so cosa sia la squadra per loro. Capisco la loro delusione e la loro amarezza. Quando è morto Davide avevamo fatto un patto, noi per loro e loro per noi, e ieri sera, fino a quando non sono andati via lasciando lo stadio sono stato lì. Adesso è normale che siano delusi, lo accettiamo e lo accetto. Fino a quando io sarò capitano tutti daranno il massimo per raggiungere un obiettivo che ci siamo meritati in questi anni” Lo riporta Tuttomercatoweb

ITALIANO TRA BOLOGNA E TORINO