Biraghi: “Facciamo mea culpa. Poco da piangersi addosso, dobbiamo pensare alla Juventus”

Il capitano Cristiano Biraghi è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la brutta sconfitta della Fiorentina contro la Sampdoria. Ecco le sue parole: “C’è poco da commentare, facciamo mea culpa perché abbiamo sbagliato. Facciamo i complimenti alla Sampdoria per la partita che hanno giocato bene, a differenza nostra. In settimana siamo stati sempre i soliti, non è cambiato niente. C’è poco da analizzare o piangersi addosso, dobbiamo pensare all’ultima partita che giochiamo in casa, dove siamo diversi. Alla fine analizzeremo questi alti e bassi, ma non è ora il momento. Franchi? Importante giocare in casa, ci da una spinta in più. Sarà una partita difficile, giochiamo con la Juventus. Dobbiamo prepararla bene, come abbiamo sempre fatto per provare a vincere e andare in Europa”.

