Cristiano Biraghi ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport: “Al Torino sto benissimo e credo si veda. Chi è in prestito spera nel riscatto, chi ha rinnovi da guadagnarsi, chi è giovane vuole dimostrare. Io non ho rimpianti in carriera, ho perso le ultime quattro finali europee ma ci sono arrivato. La Nazionale? Ci penso, ma è una conseguenza di ciò che si fa col club. In futuro mi vedo più allenatore che dirigente, non potrei stare lontano dal campo”.