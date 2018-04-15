Labaro Viola

Bicchiere mezzo pieno: settimo risultato utile consecutivo ma che peccato. L'Europa è comunque alla portata

Peccato, peccato davvero. Una bella partita dove in ogni momento la Fiorentina ha dato la sensazione di poterla vincere e nel finale anche di poterla perdere. Alla fine ha predominato un pareggio ma c...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
15 aprile 2018 14:40
Bicchiere mezzo pieno: settimo risultato utile consecutivo ma che peccato. L'Europa è comunque alla portata - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Approfondimenti
Fiorentina
Gabriele Caldieron
Condividi

Peccato, peccato davvero. Una bella partita dove in ogni momento la Fiorentina ha dato la sensazione di poterla vincere e nel finale anche di poterla perdere. Alla fine ha predominato un pareggio ma c'è da rammaricarsi per le occasioni avute. Meret superlativo su Chiesa e Gil Dias, Simeone tarda all'appuntamento con il goal e Biraghi spreca. Solitamente la dura legge del calcio: "Goal sbagliato, goal subito" arriva in modo inesorabile ma stavolta è andata "bene".

Si rimane settimi a quota 51 sebbene il Milan (52) e Sampdoria (48) devono ancora giocare rispettivamente con Napoli e Juventus. Era un'occasione ghiotta per allungare in zona Europa League ma niente è perduto. Testa alta, Mercoledì arriva la Lazio. Forza Fiorentina!

Gabriele Caldieron

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok