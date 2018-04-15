Bicchiere mezzo pieno: settimo risultato utile consecutivo ma che peccato. L'Europa è comunque alla portata

Peccato, peccato davvero. Una bella partita dove in ogni momento la Fiorentina ha dato la sensazione di poterla vincere e nel finale anche di poterla perdere. Alla fine ha predominato un pareggio ma c...

Peccato, peccato davvero. Una bella partita dove in ogni momento la Fiorentina ha dato la sensazione di poterla vincere e nel finale anche di poterla perdere. Alla fine ha predominato un pareggio ma c'è da rammaricarsi per le occasioni avute. Meret superlativo su Chiesa e Gil Dias, Simeone tarda all'appuntamento con il goal e Biraghi spreca. Solitamente la dura legge del calcio: "Goal sbagliato, goal subito" arriva in modo inesorabile ma stavolta è andata "bene".

Si rimane settimi a quota 51 sebbene il Milan (52) e Sampdoria (48) devono ancora giocare rispettivamente con Napoli e Juventus. Era un'occasione ghiotta per allungare in zona Europa League ma niente è perduto. Testa alta, Mercoledì arriva la Lazio. Forza Fiorentina!

Gabriele Caldieron