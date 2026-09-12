Biasin: "Mastantuono è di un altro livello: a Venezia è venuto fuori il suo talento cristallino"

Il giornalista elogia Franco Mastantuono

Il giornalista sportivo, Fabrizio Biasin, ha commentato a Radio Sportiva la vittoria della Fiorentina a Venezia e la prestazione di Franco Mastantuono:

"Diciamo che ieri è arrivata questa tripletta che lo riporta nella dimensione in cui pensavamo fosse già lo scorso anno. Dal momento in cui un club come il Real Madrid decide di investire cosi tanti soldi su un giocatore del genere, qualcosa vuol comunque vero. E' chiaro che ci si aspettava che potesse essere convocato al mondiale, ma dopo la stagione negativa è stato costretto a rinunciarci”.

“Quello che mi piace molto dell'argentino è l'atteggiamento: l'idea che un giocatore in qualche maniera momentaneamente allontanato dal Real Madrid, prestato in Italia, non si sia minimamente spento mi piace. Già nelle prime partite, nonostante le sconfitte, si vedeva che l'atteggiamento era quello giusto. Anzi probabilmente mi è parso fin troppo voglioso di dimostrare il suo valore che si è incartato" .

“Ieri invece è venuto fuori il suo reale valore, il suo talento cristallino, di un giocatore che in Serie A può fare davvero la differenza. Non sono tanti i giocatori che hanno quel tipo di qualità e di caratteristiche tecniche. Diciamo che Vanoli alla prima partita è riuscito a dare serenità al gruppo, un a squadra con un grande potenziale che nelle prime giornate aveva sbagliato tutto”.

“Non c'è però da sorprendersi di questo. Il mercato fatto dalla Fiorentina è stato un mercato diciamo complicato, ben sapendo che a Firenze sono arrivati giocatori molto importanti ma sottolineando che fossero veramente tanti".

Conclude: "L'ultimo mercato dei viola a me è parso una sorta di macedonia, adesso tocca a Vanoli mettere insieme tutti i pezzi per creare una squadra che abbia prospettiva. E a Venezia la luce se l'è presa un giocatore dalle caratteristiche evidentemente superiori".