Biasin commenta: “Kean-Fiorentina? Atto di fede. Credo sia una questione di carattere economico”

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, commentando così l’affare Kean-Fiorentina. Le sue parole:

“Kean? Bisogna fare veramente un atto di fede. La fiorentina vuole fare questo tipo di operazione perché intravede in questo ragazzo che è ancora giovane la possibilità rivederlo quantomeno al livello di Parigi. Lì sembrava destinato a fare un certo tipo di carriera. Quest’anno non lo abbiamo visto giocare, 0 gol. Ha giocato, secondo me, un’ottima partita a San Siro contro il Milan, poi non l’abbiamo più visto. Giocatore col suo potenziale in questo momento doveva essere in Germania e invece non c’è. Credo sia una questione di carattere economico, si prova a fare un affare con la speranza che riesploda. La Fiorentina sta sbagliando tante prime punte, troppe… tutte”.

PEDULLÀ: “KEAN ALLA FIORENTINA PER 13 MILIONI + 3 DI BONUS. AL GIOCATORE 2,2 MILIONI PER 5 ANNI”