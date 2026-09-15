Bianco: "Abbiamo avuto troppo rispetto per la Fiorentina, con meno timidezza potevamo farle male"

Il tecnico del Pisa ha commentato la sconfitta con la Fiorentina

Paolo Bianco, allenatore del Pisa, ha commentato così la sconfitta con la Fiorentina in coppa Italia:

"Stasera mi è piaciuta la voglia e l'atteggiamento che abbiamo avuto nonostante l'avversario superiore a noi. La Fiorentina ha giocatori di qualità. La squadra mi ha dato le risposte che volevo. Forse siamo stati un po' timidi, se fossimo stati più convinti nel primo tempo avremmo potuto fargli male".