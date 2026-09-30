Beto non trova il gol contro la Nigeria: “Impreciso sotto porta, ma ha messo a dura prova la difesa”

L'attaccante della Fiorentina contribuisce con la sua fisicità, ma niente gol per lui. La Guinea-Bissau asfalta la Nigeria con un secco 3-0

Tra i viola impegnati con le rispettive nazionali c'era anche Beto. Proprio ieri, con la sua Guinea-Bissau, l'attaccante viola è partito titolare nel match contro la Nigeria, valido per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Un 3-0 pesante per le Super Eagles, nel quale non è riuscito a lasciare il segno con un gol.

Secondo Pulse Sports Nigeria, però, l'attaccante viola ha rappresentato una costante minaccia per la difesa avversaria, pur peccando di precisione sotto porta: "Semi Ajayi - si legge - è stato messo a dura prova dall'attaccante di riferimento della Guinea-Bissau, Beto, e, se non fosse stato per la scarsa precisione sotto porta dell'attaccante della Fiorentina, i problemi della Nigeria avrebbero potuto essere ancora maggiori".

Beto ha dunque contribuito con la sua fisicità alla manovra offensiva della Guinea-Bissau, sciupando un'occasione ghiotta davanti alla porta difesa da Nwabali, che avrebbe potuto portare i Licaoni sul 2-0 già al 58'.

Dopo 2 vittorie, l'attaccante viola si prepara per il suo ritorno a Firenze, dove sarà a disposizione di mister Vanoli a partire da sabato.



