Beto ha finito gli impegni con la Guinea-Bissau, da sabato sarà a disposizione di Vanoli al Viola Park

Ancora qualche giorno e Beto tornerà a Firenze

Sono finite con 2 vittorie le partite di Beto con la sua nazionale. Il calciatore infatti è sceso in campo da titolare in entrambe le vittorie della sua Guinea-Bissau e ha messo a referto anche un assist. In questi giorni dunque rientrerà a Firenze e poi da sabato sarà a disposizione di Vanoli al Viola Park, sarà dunque il primo nazionale a rientrare