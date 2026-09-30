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Beto ha finito gli impegni con la Guinea-Bissau, da sabato sarà a disposizione di Vanoli al Viola Park

Ancora qualche giorno e Beto tornerà a Firenze

A cura di Andrea Pagni
30 settembre 2026 11:14
Beto ha finito gli impegni con la Guinea-Bissau, da sabato sarà a disposizione di Vanoli al Viola Park - Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Sono finite con 2 vittorie le partite di Beto con la sua nazionale. Il calciatore infatti è sceso in campo da titolare in entrambe le vittorie della sua Guinea-Bissau e ha messo a referto anche un assist. In questi giorni dunque rientrerà a Firenze e poi da sabato sarà a disposizione di Vanoli al Viola Park, sarà dunque il primo nazionale a rientrare

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