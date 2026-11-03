Beto cerca fortuna in nazionale: convocato dalla Guinea Bissau che sfiderà il Madagascar
Nuovo gettone in Nazionale in vista per Beto che deve trovare fiducia e condizione fisica dopo un inizio di stagione negativo in viola
Franco Mastantuono ha ricevuto oggi la conferma della convocazione da parte di Lionel Scaloni per le prossime due amichevoli dell’Argentina, ma anche Norberto Beto può festeggiare una nuova chiamata in nazionale. L’attaccante viola è stato infatti inserito nella lista dei convocati della Guinea-Bissau, che si prepara ad affrontare il Madagascar nel match di qualificazione per la prossima coppa d'Africa.
Il centravanti non è ancora riuscito a trovare il primo gol nella sua nuova avventura in Serie A con la maglia viola, ma continua a rappresentare un punto di riferimento per la nazionale del suo Paese d’origine. Beto, che possiede anche il passaporto portoghese, si prepara dunque a rispondere ancora una volta alla chiamata della Guinea-Bissau.