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Beto, 90 minuti in campo con la Guinea-Bissau: vittoria sulla Tanzania, suo l'assist per il primo gol

L'attaccante della Fiorentina vince con la sua nazionale e fa assist nella partita della sua nazionale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2026 19:17
Beto, 90 minuti in campo con la Guinea-Bissau: vittoria sulla Tanzania, suo l'assist per il primo gol - Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Beto
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L'attaccante della Fiorentina, Beto, durante la partita di qualificazioni per la Coppa d'Africa con la sua Guinea-Bissau, ha giocato 90 minuiti ed è stato il protagonista della vittoria.

La partita termina 2 a 0 per la Guinea-Bissau contro la Tanzania e il centroavanti viola fornisce l'assist del primo gol.

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