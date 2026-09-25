Beto, 90 minuti in campo con la Guinea-Bissau: vittoria sulla Tanzania, suo l'assist per il primo gol
L'attaccante della Fiorentina vince con la sua nazionale e fa assist nella partita della sua nazionale
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2026 19:17
L'attaccante della Fiorentina, Beto, durante la partita di qualificazioni per la Coppa d'Africa con la sua Guinea-Bissau, ha giocato 90 minuiti ed è stato il protagonista della vittoria.
La partita termina 2 a 0 per la Guinea-Bissau contro la Tanzania e il centroavanti viola fornisce l'assist del primo gol.