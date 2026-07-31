Bertoni su Mastantuono: "Non era pronto per l'Europa ma a Firenze può sbocciare. Mi ricorda Nico Paz"

Il commento di Daniel Bertoni su Franco Mastantuono

L'ex Viola, Daniel Bertoni, è intervenuto a Radio FirenzeViola dove ha commentato il possibile arrivo a Firenze di Mastantuono: "Per me Mastantuono ha qualità ma crede che giocare a calcio sia solo dribblare. Deve capire che è un gioco di squadra. In Argentina non ha giocato molto. È mancino, gioca molto sulla destra e da si accentra per calciare, in Europa deve imparare ancora molte cose che non ha imparato nel settore giovanile".

"Il gol al Boca Juniors con il River Plate lo ha fatto salire alla ribalta e si è ritrovato in una squadra di Champions League come il Real Madrid. Ha tanta qualità sicuramente, essendo tutto sinistro o va sull'esterno o spesso viene dentro al campo, si muove molto dietro le punte e spesso torna verso il centro del campo. Deve però imparare a leggere il gioco, alla Fiorentina può crescere. Per me non era pronto per venire in Europa, doveva fare un anno in più al River".

"Io non credo che il Real Madrid lo darà indietro al River Plate. Lui dovrà crescere come è cresciuto Nico Paz, i Blancos faranno la stessa cosa con Mastantuono. Io credo che se lui verrà in Italia crescerà, sarà da capire se la Fiorentina creerà la squadra giusta per lui".

Conclude con una considerazione sul calcio italiano: "Il calcio italiano non è più quello di una volta, ma resta sempre difficile. Il calcio di oggi nel mondo è un calcio fisico. Io credo che se la Fiorentina prenderà Mastantuono dovrà lavorarlo bene, con Grosso in particolare. Lui ha delle cose simili a Nico Paz, anche se il fantasista del Como ha dimostrato in Italia di essere un profilo importante. Quando prendi poi un giocatore dal Real Madrid è ovvio che vai a prendere un titolare".